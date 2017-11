Noord Vandaag: 'Ede Staal kan wel wat swingender'

Hij heeft veertigduizend abonnees op zijn YouTube-kanaal: student Simon de Wit uit Harkstede. Wekelijks plaatst hij zogenaamde one hours challenges: bestaande nummers die hij binnen één uur in een ander jasje moet steken. Dat en meer in Noord Vandaag.

Een vriend van Simon bedacht het concept toen beiden in de trein zaten. 'Hij zei: je moet iets doen met muziek en met een tijdslimiet, dat doet nog niemand.'

Op ons verzoek bewerkte Simon het nummer 'Life is more than a song' van Ede Staal: 'Ik begin gewoon met een soort beat. Wat ik wil proberen is het nummer wat swingender te maken, het is wat statisch.' Bekijk hoe Simon te werk gaat vanaf 13:01.

Verder in Noord Vandaag:

- De stad Groningen weigert de gevraagde twaalf miljoen euro over te maken aan Groningen Airport Eelde. De gemeente wil bovendien af van de aandelen in de luchthaven. Wat zijn de consequenties daarvan voor de luchthaven? Daarover verslaggever Eva Hulscher. (vanaf 00:48)

- Klaas Breeksma uit Kloosterburen is de enige duindoornteler van onze provincie. Hij heeft dit jaar een recordoogst van deze bessen, die vol vitamine C zitten (vanaf 3:17)

- De anti-tankmijn die woensdagavond werd gevonden in inbrengwinkel de Drie Winkeliers in Appingedam stamt uit de Koude Oorlog, blijkt uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst. De gemeente wil graag weten wie de mijn inleverde. (vanaf 5:14)

- De jeugdcriminaliteit is gedaald doordat jongeren minder op straat hangen. Dat zou komen door de opkomst van de smartphone en de populariteit van sociale media, zegt het Sociaal Planbureau Groningen. (vanaf 6:17)

- De stad Groningen stopt voorlopig met het omstreden aardwarmteproject op de Zernike Campus. Volgens wethouder Gijsbertsen is er te veel onenigheid onder deskundigen. (vanaf 7:36)

- Het is vandaag Allerzielen. Op die dag herdenken katholieken dierbaren die zijn overleden. Tafelheer Rob Mulder brandde ook een kaarsje, voor zijn moeder. (vanaf 9:33)

