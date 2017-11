Deel dit artikel:











ProRail lost spoorzorgen Loppersum mogelijk toch op Erwin Swaagman van Loppersum Vooruit bij de overgang (Foto: Sven Jach/RTV Noord)

ProRail onderzoekt of het mogelijk is de spoorbomen bij het station in Loppersum tóch gesloten te houden als de treinen uit Groningen en Delfzijl elkaar passeren. Dat zegt wethouder Rudi Slager (ChristenUnie) van de gemeente Loppersum.

Geschreven door Sven Jach

Verslaggever

Bij het passeren van de treinen gaan de spoorbomen heel even open. Soms maar net twintig seconden. In de spits komt het regelmatig voor dat de doorstroming te langzaam gaat en dat auto's stil komen te staan op het spoor. Oplossing Raadslid Erwin Swaagman van Loppersum Vooruit waarschuwt al lange tijd voor de gevaarlijke situatie. Volgens hem kan het probleem opgelost worden door de bomen gesloten te houden, net als bij de spoorwegovergang bij tabaksfabriek Niemeyer in Groningen. Afgelopen zomer liet ProRail-woordvoerder Aldert Baas nog weten geen heil te zien in de oplossing van Swaagman. Het gevaar bestaat namelijk dat mensen gaan slalommen omdat ze te lang voor de gesloten bomen moeten wachten. Ongeluk Onlangs kwam een vrachtwagenchauffeur klem te zitten onder de sluitende spoorbomen. Voor wethouder Slager reden om opnieuw met de directie van ProRail om tafel te gaan. 'De eerste indicatie is dat de spoorbomen toch gesloten blijven als de treinen elkaar passeren', zegt Slager. De oplossing lijkt makkelijker dan ze is. Zo moet goed gekeken worden naar hoe om te gaan met treinen die vertraging hebben. 'Je kan de spoorbomen niet de hele tijd gesloten houden', vindt Slager. Schot in de zaak Wanneer ProRail met een definitieve oplossing komt, is nog onbekend. Maar raadslid Swaagman is in ieder geval blij dat er schot in de zaak zit. 'Het zou fantastisch zijn als er eindelijk actie wordt ondernomen.' Lees ook: - Treinverkeer Loppersum-Delfzijl hervat: 'Maar het is wachten op het eerste serieuze ongeluk'

