VNO-NCW: Stad hoort verantwoordelijkheid voor Eelde te nemen

Het is 'teleurstellend' dat de stad Groningen niet de benodigde twaalf miljoen euro in Groningen Airport Eelde investeert.

Dat zegt VNO NCW-voorman Lambert Zwiers in reactie op berichtgeving van RTV Noord. Burgemeester en wethouders zullen de raad voorstellen met enkele miljoenen over de brug te komen, maar niet met de twaalf miljoen waar de andere aandeelhouders van uitgaan. Bovendien wil de stad van de aandelen in het vliegveld af.

Voortrekkersrol

'We snappen dit niet zo goed. De stad is een heel belangrijke partij in het economisch perspectief van Noord-Nederland en hoort een voortrekkersrol te vervullen.' Volgens Zwiers begint Eelde 'langzamerhand te brengen waar we allemaal op hopen. Nu zijn we op gang en nu moeten we de vaart erin houden. Dit is niet het goede signaal.'

46 miljoen

Voor het vliegveld is een investeringsplan opgesteld dat 46 miljoen euro kost, op te brengen door de aandeelhouders. De provincie Groningen, provincie Drenthe, gemeente Assen en gemeente Tynaarlo dragen wel hun volledige steentje bij. Ze willen nog niet reageren op het achterblijven van de stadse miljoenen. Woordvoerder Eddy Beuker van de provincie Drenthe: 'We reageren pas op het moment dat het besluit daadwerkelijk is genomen.' Ook vliegveld-directeur Marco van de Kreeke houdt zijn kruit nog droog.

'Politiek broddelwerk'

De stadse wethouder Joost van Keulen zelf wil niet reageren. Hij is van plan de gemeenteraad maandag vertrouwelijk te informeren over het voorstel voor Eelde. Dat komt hem op forse kritiek te staan van oppositiepartij SP. 'Wethouder Van Keulen levert politiek broddelwerk. Als hij niet snel met een voorstel komt over een bijdrage die het college wil betalen aan Groningen Airport Eelde, krijgt hij woensdag een motie van wantrouwen aan zijn broek,' zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk.

'Wij wachten al maanden op witte rook', legt hij uit. 'Van Keulen heeft beloofd dat onze bijdrage aan Eelde minder dan twaalf miljoen euro zou worden. Maar nu wil hij ons maandag in vertrouwelijkheid bijpraten. Ik voel helemaal niets voor zo'n masseersessie achter gesloten deuren.'

Lastig thema

Groningen Airport Eelde is een politiek lastig thema in de stad. In het coalitieakkoord is opgenomen dat het vliegveld zichzelf moet bedruipen. D66 heeft als grootste partij altijd gezegd dat twaalf miljoen te veel is. Een raadsvoorstel met een lager bedrag lijkt daarom het maximaal haalbare voor Van Keulen.

Begroting

Overigens besluit de gemeenteraad van de stad volgende week al over de begroting voor 2018. Daarin staat niets over Eelde. Als de raad besluit in Eelde te investeren moet daar binnen de dan vastgestelde begroting een potje voor gevonden worden.

