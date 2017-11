Opstelling FC Groningen opnieuw op de schop: negen positiewisselingen

Het elftal van FC Groningen gaat wederom over de kop. Op bezoek bij Heracles Almelo speelt de FC met Yoëll van Nieff, Lars Veldwijk en Amir Absalem in de basis.

Net als tegen Roda JC (3-1 verlies) en Sparta (2-1 verlies) kiest trainer Ernest Faber voor een 4-2-3-1-formatie.



Wisselingen

Vergeleken met de wedstrijd tegen Sparta zijn er negen wijzigingen. Alleen Sergio Padt en Ludovit Reis behouden hun positie. Voor de overige spelers geldt:

- Mike te Wierik: van centraal in de verdediging naar rechtsback.

- Samir Memisevic: van links centraal in de verdediging naar rechts centraal.

- Amir Absalem is nieuw in de basis.

- Yoëll van Nieff is nieuw in de basis.

- Juninho Bacuna: van '10' naar controleur op het middenveld.

- Django Warmerdam: van linksback naar hangend aanvallend op links.

- Uriel Antuna: van hangend aanvallend op links naar hangend op rechts.

- Ritsu Doan: van hangend aanvallend op rechts naar '10'.

- Lars Veldwijk is nieuw in de basis.

'Ik vraag mij werkelijk af of dit verstandig is', zegt verslaggever Elwin Baas. 'Negen positionele wijzingen ten opzichte van vorige week tegen Sparta. Niemand weet meer waar hij aan toe is.'

Niemand weet meer waar hij aan toe is Elwin Baas - verslaggever

'Dit is te veel van het goede'

'Natuurlijk is de ploeg zoekende, maar dit is te veel van het goede. Het lijkt wel alsof de ploeg na tien wedstrijden nog steeds in de voorbereiding zit.'

Basisklant Jenssen

Todd Kane, Ruben Jenssen en Tom van Weert verkassen naar de bank. Vooral het passeren van Jenssen is opvallend. In de 43 keer dat hij het groenwit droeg, startte hij altijd in de basis. Zes keer werd hij gewisseld. Dit seizoen speelde hij tien de van de elf duels de volle negentig minuten.

Faber beschikt over een volledige fitte selectie. Mimoun Mahi en Oussama Idrissi keren terug van een disciplinaire schorsing, maar beginnen op de bank.

Komt de FC op gelijke hoogte?

Met Heracles Almelo treft de FC de huidige nummer 11 van de eredivisie. Het verschil tussen beide ploegen is drie punten in het voordeel van de Almeloërs, die vorige week VVV Venlo in eigen huis het nakijken gaf: 3-0.

Mahi, Payne en Sørloth

In januari van dit jaar won FC Groningen in Almelo. Het werd 1-4 dankzij goals van Mahi (2x), Desevio Payne en Alexander Sørloth.

FC Groningen Live

Heracles Almelo-FC Groningen is zaterdag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Niiwino Geertsema vanaf 19.30 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Jan Veenhof. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.

Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. Heracles Almelo-FC Groningen begint om 19.45 uur.

Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Te Wierik, Van Nieff, Memisevic, Absalem; Reis, Bacuna; Antuna, Doan, Warmerdam; Veldwijk.