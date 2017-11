Wie wil het gedenkteken voor drie gesneuvelde Britse vliegers sponsoren?

Dirk Munk uit Groningen wil volgend jaar mei graag een monument onthullen voor drie in de oorlog gesneuvelde Britse vliegers. Daarom is hij een crowdfundingactie begonnen om het benodigde geld bij elkaar te krijgen.

De mannen kwamen om het leven toen hun bommenwerper in de nacht van 17 op 18 augustus 1941 neerstortte in het Paterswoldsemeer. Resten van de Hampden bommenwerper liggen vermoedelijk nog altijd op de bodem van het meer.

Een Hampden tijdens zijn vlucht.



Munk wil op bij een picknickplaats op de Hoornsedijk een monument plaatsen ten nagedachtenis van deze gebeurtenis.

Neergeschoten op weg naar Hamburg

Het vliegtuig was die nacht onderweg om Hamburg te bombarderen, maar werd neergeschoten door een Duitse nachtjager van het vliegveld Leeuwarden. De Canadese navigator en twee boordschutters kwamen daarbij om het leven en liggen sinds die tijd begraven op het kerkhof van Haren.

Het graf van de drie dode vliegers



'Die mensen liggen bij ons op het kerkhof in Haren en niemand weet eigenlijk waarom. Dat zou dan na zoveel jaar toch best eens een keer weer opgehaald kunnen worden. Daarom is de plaatsing van zo'n monument op zijn plaats', aldus Dirk Munk.

De enige overlevende was de piloot, de toen 19-jarige Eric Cyrill Maskell. Hij bracht de rest van de oorlog door in Duitse krijgsgevangenschap. Maskell is inmiddels overleden maar zijn dochter reageert, net als andere familieleden waar Munk contact mee heeft gehad, ontroerd en enthousiast.

Munk heeft zo'n drieduizend euro nodig om het monument te realiseren. Hij wil het op 4 mei 2018 onthullen in aanwezigheid van zoveel mogelijk familieleden van de overleden piloten.

De plek waar het monument moet komen



Donaties

Wie hem wil steunen kan geld over maken op NL25 ABNA 0252 5309 77 ovv 'bommenwerper gedenkteken'. Contact opnemen kan via munk@home.nl