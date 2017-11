Half jaar cel geëist tegen vermeende Roemeense kettingzaagdief

Een 42-jarige Roemeen moet mogelijk een half jaar de cel in voor een reeks inbraken in onder meer Vlagtwedde.

De man wordt ervan verdacht dat hij vorig jaar bladblazers en kettingzagen stal uit vijf schuren. Dat deed hij samen met twee andere Roemenen, die vorig jaar al zijn veroordeeld tot vijf maanden cel.

Verraden door zender

Van die vijf inbraken werden sommige gestolen spullen teruggevonden in een vakantiehuisje in Drenthe. Een zender onder hun auto verraadde dat ze ten tijde van de inbraken in Vlagtwedde waren.

Aanvankelijk werd het drietal verdacht van zeventien inbraken. Daaronder waren inbraken in 2e Exloërmond en Klijndijk, waarvan beelden op internet waren gezet door de gedupeerden. Toch was er te weinig bewijs voor een rechtszaak.

Terug in Roemeniè

Over twee weken is de uitspraak. Alle drie mannen, inclusief de verdachte, zijn alweer terug in Roemenië.

