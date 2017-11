De zoekende trainer: Faber probeert opstelling nummer 12

FC Groningen speelt zaterdag de dertiende officiële wedstrijd van dit seizoen. Toch is er van een vast basiselftal geen sprake, want trainer Ernest Faber start zaterdag voor de twaalfde keer met een ander elftal.

Alleen na het gelijkspel thuis tegen AZ (1-1) gaf Faber dezelfde elf het vertrouwen in de eerstvolgende wedstrijd. Zonder succes, want dezelfde elf gingen vervolgens onderuit tegen Willem II: 0-1. Een kleine week later was het elftal tegen Roda JC (3-1) op drie plekken gewijzigd.

Kanttekening is het feit dat Mimoun Mahi en Oussama Idrissi disciplinair geschorst waren. Hrustic, die rood pakte tegen Willem II, was voor de beker niet geschorst en mocht spelen. Hij was de enige niet noodgedwongen wijziging en zat tegen Roda JC op de bank.

Twintig spelers gebruikt

In totaal maakte Faber gebruik van twintig verschillende spelers. Drie spelers stonden iedere week in de basis, namelijk aanvoerder Sergio Padt en de zomeraankopen Django Warmerdam en Mike te Wierik. Mimoun Mahi stond tien keer in de basis

Aantal basisplekken na 13 wedstrijden

13: Sergio Padt

13: Django Warmerdam

13: Mike te Wierik

12: Juninho Bacuna

11: Ruben Jenssen

Vier wijzigingen

Na de 1-1 in eigen huis tegen VVV Venlo wijzigde Faber zijn elftal op liefst vier plekken. Wat volgde was een nederlaag bij NAC, waarna er opnieuw vier spelers hun basisplek verloren.

Voor het duel met Heracles Almelo worden drie wijzigingen doorgevoerd. Dat gebeurde dit seizoen één keer eerder, namelijk na de 2-0 nederlaag bij Ajax.

Drost uit de gratie

Samir Memisevic en Ritsu Doan kunnen de afgelopen wedstrijden steevast op een basisplek rekenen. Jesper Drost verloor daarentegen juist zijn plekje. Hij zit voor de zevende wedstrijd op rij op de bank, nadat hij de eerste zes duels basisklant was.

