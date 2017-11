Statenfracties teleurgesteld over Stadse streep door 12 vliegveldmiljoenen

Verschillende partijen in Provinciale Staten zijn verbaasd over het feit dat het stadsbestuur geen 12 miljoen wil bijdragen als aandeelhouder aan Groningen Airport Eelde.

De SP, het CDA, ChristenUnie, de Partij van de Arbeid en Groninger Belang vinden dat de stad Groningen alsnog haar verantwoordelijkheid moet nemen. Kort gezegd: de stad moet volgens hen alsnog die 12 miljoen euro op tafel leggen.

Een soap

'Ik kijk hier met verbazing naar', zegt fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek (SP). 'Het is een soap aan het worden. Ik ben benieuwd hoe de stad het nu gaat doen. Ze zijn gewoon aandeelhouder en ze doen nu alsof ze ruimte hebben die er niet is. Het is inconsequent om tezeggen dat je wel een investeringsplan wilt, maar geen 12 miljoen wilt betalen.'

Het is een soap aan het worden Jan Hein Mastenbroek (SP)

Volgens Mastenbroek is de weigering van de stad geen optie. 'Die 12 miljoen hoort er gewoon bij. Er is geen ruimte om het niet te doen.'

'Stad moet helder zijn'

Fractievoorzitter Ronald Knegt van het CDA vindt ook dat het stadsbestuur helder moet zijn. 'De stad moet haar verantwoordelijkheid nemen. Wij hebben als provincie ons aandeel geleverd, nu is het aan hen.'

Die mening is fractievoorzitter Gerrit Jan Steenbergen van de ChristenUnie ook toegedaan.

'Je hebt wel wat uit te leggen'

'De stad is de laatste die een beslissing moet nemen. Dan heb je volgens mij wel een probleem als je besluit niet te willen investeren. Je hebt dan als stadsbestuur wel wat uit te leggen. Onbehoorlijk bestuur zou ik het niet willen noemen, maar het is wel een hele moeilijke.'

Samen uit, samen thuis

Oppositiepartijen Groninger Belang en Partij van de Arbeid zijn eveneens ongelukkig met het signaal vanuit het stadhuis.

'Ik zou zeggen: samen uit, samen thuis', stelt Groninger Belang-voorman Bram Schmaal. 'Als alle andere aandeelhouders en kleinere gemeenten wel willen investeren en de stad niet... Het zou goed zijn als de stad er nog eens over na zou denken. De rest van de partijen wel de lasten laten dragen en als stad niet mee willen betalen, is wat mij betreft niet aan de orde.'

Samen uit, samen thuis Bram Schmaal (Groninger Belang)

PvdA'er Gert Engelkens: 'Volgens mij was de deal dat iedereen zijn bijdrage zou leveren. Dat lijkt nu niet te gebeuren en dat is niet goed.'

Lees ook:

- VNO-NCW: Stad hoort verantwoordelijkheid voor Eelde te nemen

- Stad betaalt geen 12 miljoen voor luchthaven Eelde

- Stad zoekt geld voor Airport Eelde, provincie schiet niet te hulp