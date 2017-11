Eemsmond schaft boete op verliezen van rijbewijs af

Inwoners van de gemeente Eemsmond hoeven geen boete meer te betalen als ze hun rijbewijs kwijtraken. Dat zei burgemeester Marijke van Beek donderdagmiddag tijdens de begrotingsvergadering van de raad.

Nu moeten inwoners nog 18,55 euro 'vermissingskosten' betalen als hun rijbewijs kwijt of gestolen is. Voor de vermissing van een ID-kaart zijn die kosten er niet.

PvdA wilde boete van tafel

Het wordt gezien als boete, omdat je daarnaast ook nog kosten kwijt bent voor het nieuwe rijbewijs. De PvdA stelde daarom voor de rijbewijsboete af te schaffen. Van Beek zei in een reactie dat het college dit overneemt.

In veel andere gemeenten is of wordt de boete ook al afgeschaft.