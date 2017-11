Deel dit artikel:











Verdachte schietpartij Antaresstraat op vrije voeten De Antaresstraat na het schietincident (Foto: 112 Groningen/Martin Nuver)

De 31-jarige man die verdacht wordt de schutter te zijn in de schietpartij in de Antaresstraat in Groningen, komt op vrije voeten. De rechter vindt dat de man thuis de strafzaak mag afwachten. Wel moet hij zich houden aan verschillende voorwaarden.

De man werd opgepakt na het schietincident op 4 november 2016. Volgens de advocaat verdedigde de man zich. Hij zou in zijn woning aan de Antaresstraat zijn opgewacht door een gewapende en gemaskerde man. Hij schoot terug. Uit onderzoek blijkt dat inderdaad met twee wapens is geschoten. Hennepplantage leeggeroofd De andere man met bivakmuts ging er op zijn scooter vandoor. Het is nog niet duidelijk wie die persoon is. Volgens de advocaat zou die hebben gehandeld in opdracht van een kennis van de 31-jarige verdachte. Die kennis zou een appeltje met de Stadjer te schillen hebben vanwege het leegroven van zijn hennepplantage. Inhoudelijke behandeling Eigenlijk stond de inhoudelijke zaak begin november gepland. Maar er wordt nu eerst meer onderzoek gedaan naar het incident. De rechter oordeelde het onderzoek erg lang duurt en dat de man daarom ook het proces verder thuis mag afwachten. Wanneer de zaak wel inhoudelijk wordt behandeld is niet duidelijk. Lees ook: - Verdachte schietpartij blijft langer vastzitten

