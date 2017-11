Is Uithuizen het hart van het Hogeland?

Hij valt niet op in de 229 pagina's tellende begroting van de gemeente Eemsmond, maar het zinnetje staat er toch echt: 'Uithuizen is het hart van het Hogeland.'

Terwijl de BMWE-gemeenten nog niet hebben bepaald wat het centrum van de nieuwe gemeente Het Hogeland gaat worden, lijkt Eemsmond voor te sorteren op Uithuizen.

Is dat overlegd?

Deze zin viel PvdA-raadslid Ab Slagter wel op. Hij vroeg zich tijdens de bespreking van de begroting donderdagmiddag af of dit wel is afgestemd met de andere drie fusiegemeenten: Bedum, Winsum en De Marne.

Volgens burgemeester Van Beek gaan deze partners ermee akkoord. 'Het plan waar deze zin in staat, is verzonden naar de andere gemeenten. Daar hebben we geen opmerkingen over gehad. Dus we gaan er vanuit dat ze het met ons eens zijn.'

Meeste inkopen

Van Beek geeft wel een onderbouwing hiervoor. Uit een koopstromenonderzoek onder de verschillende gemeenten is gebleken dat de meeste inkopen worden gedaan in Uithuizen. Dat heeft volgens haar te maken met de afstand tot de stad Groningen:

'Mensen uit Bedum, Winsum en De Marne gaan vaak naar de stad om te winkelen. Dat is bij ons een stuk minder het geval. Daarom is het ook van belang dat we blijven investeren in het centrum van Uithuizen.'

Vernieuwing De Blink

De gemeente pakt het gebied rond De Blink aan. Het water moet weer terugkomen en ook het verkeer is er straks weer welkom.

Lees ook:

- Gemeenteraad Eemsmond stemt in met centrumplan

- Eemsmond komt met definitieve plannen voor haven in centrum

- 'Er zijn te veel winkels in de provincie'

- 'Centrum Uithuizen moet op de schop'