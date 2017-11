'Blij dat wethouder veiligheid boven duurzaamheid verkiest'

Het wijkplatform van de stadswijk Selwerd is blij dat wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) het aardwarmteproject voorlopig 'on hold' zet. 'We zijn voor duurzaamheid, maar niet ten koste van de veiligheid', aldus Gerard Krouwels van het platform.

In de ijskast

Wethouder Gijsbertsen (GroenLinks) heeft donderdagmiddag bekendgemaakt de stekker voorlopig uit het aardwarmteproject te trekken. Onder deskundigen is te veel verdeeldheid over de veiligheid van WarmteStad. Daarom zegt de stad voorlopig 'stop' tegen de uitvoering van geothermie in de stad.

Voorzitter Krouwels van het wijkplatform is verheugd met dat besluit, omdat de wethouder nu voor veiligheid heeft gekozen. 'Het is goed om te merken dat veiligheid dus bovenaan staat.'



Motie van wantrouwen

Raadslid Marjet Woldhuis van 100% Groningen is allerminst tevreden over het nieuwe voorstel van het gemeentebestuur. Volgens de fractievoorzitter van de eenmanspartij blijkt er in een eerder stadium informatie te zijn achtergehouden. Woldhuis stemde als enige partij tegen het plan om aardwarmte naar de stad te halen.

'In het nieuwe raadsvoorstel lezen we punten die we nog niet wisten. Het is dusdanig ernstig dat we denken aan een motie van wantrouwen', laat een verbaasde Woldhuis weten. 'De wethouder zal met een heel goede verklaring moeten komen waarom hij punten niet met de raad heeft gedeeld. Indien Gijsbertsen daar geen verklaring voor kan geven, kan hij wat ons betreft niet aanblijven.'

'Ze hebben gewoon niet opgelet'

SP-raadslid Wim Koks snapt niet waarom er een motie van wantrouwen zou moeten komen. Volgens hem ligt er namelijk geen nieuwe informatie op tafel. 'Er zijn geen nieuwe punten. Mogelijke risico's zijn in het voortraject al aan de orde geweest. Ik begrijp niet waar ze nieuwe punten vandaan halen, dan heeft 100% Groningen niet opgelet.'

Wel wil Koks een discussie voeren over de rol die het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft gespeeld in de kwestie. Het SodM kwam voor de zomer met een kritisch rapport. Daarin sprak de toezichthouder grote twijfels uit over het toepassen van geothermie in een bevingsgebied zoals Groningen.

'Heeft het college die opstelling van het SodM niet zien aankomen? Die instantie heeft sinds het begin van dit jaar meer tanden gekregen en een onafhankelijkere rol gekregen. Dus, had het college die opstelling niet kunnen inschatten?', aldus Koks.

CDA wil onderzoek

Herman Pieter Ubbens (CDA) wil het er ook niet bij laten zitten. 'Er is een goed onderzoek nodig. Er zijn nog zoveel vragen onbeantwoord', zegt hij. 'Hoofdvraag is hoe dit project zo mis heeft kunnen lopen. Of de wethouder verantwoordelijk is, kan pas na dat onderzoek worden beantwoord', besluit Ubbens.

'Heel verstandig, veiligheid staat voorop'

Jan Pieter Loopstra (PvdA) is content met het besluit van vandaag. 'Heel verstandig: veiligheid staat voorop.' De komst van aardwarmte ziet hij na vandaag niet dichterbij komen. 'Ik heb het idee dat het niet meer goed komt. Theoretisch kan het alsnog doorgaan, maar dan hebben we een ander verhaal.' Loopstra wil op dat 'andere verhaal' nog niet vooruit lopen.



