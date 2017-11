'Paddepoel-motie' SGP en PvdA moet einde maken aan dwangsommen winkeliers

De 'Paddepoel-motie'. Zo heet de motie die donderdag tijdens het debat over het regeerakkoord is ingediend door de SGP en de PvdA.

Daarin wordt de nieuwe regering verzocht een wet te maken, die er voor zorgt dat winkeliers hun winkels zondags dicht kunnen houden zonder dreiging van een dwangsom.

Verplichte deelname

Aanleiding is de situatie in winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Daar vliegen ondernemers al lange tijd elkaar in de haren over de al dan niet verplichte deelname aan de koopzondag.

Winkeliers die tegen de regels op zondag de deuren dicht houden, krijgen tot hun boosheid een boete van de Vereniging van Eigenaren. De motie van beide partijen moet een einde maken aan dit soort toestanden.

SGP-vooorman Kees van der Staaij en PvdA-leider Lodewijk Asscher hebben elkaar gevonden op dit punt. Elk zo met hun eigen motieven.

Geen dwangsommen

Ze zijn het er in elk geval over eens dat winkeliers die niet op zondag open gaan, geen dwangsommen moeten krijgen. Ook vinden de beiden partijen dat 'werkgevers en werknemers recht hebben op een goede balans tussen werk en privé', zo schrijven ze in hun gezamenlijke motie.

De Tweede Kamer moet nog stemmen over de 'Paddepoel-motie' van de SGP en PvdA.

