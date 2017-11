'Koop die panden op, dan kun je ze slopen'

Gemeente Leek wil harder optreden tegen verloederde panden. De gemeente heeft een negental panden aangewezen die zo snel mogelijk moeten worden aangepakt. Drie daarvan staan in Zevenhuizen.

Dorpsvereniging DES in Zevenhuizen ziet het liefst dat de gemeente de panden opkoopt en tegen de vlakte werkt.

DES

Martin de Jong, voorzitter van de dorpsvereniging, vindt de drie verloederde panden in het dorp een doorn in het oog. 'Het maakt niet uit vanaf welke kant je het dorp in komt rijden, je ziet ze altijd staan.'

'Theoretisch gezien is de beste manier het opkopen van de panden om die vervolgens te slopen. Dat is de snelste en meest doeltreffende oplossing.'

Weinig enthousiasme

Wethouder Hans Morssink van de gemeente Leek ziet het voorstel van de dorpsvereniging niet zo zitten: 'Als wij de panden kopen, betalen wij als gemeente het bedrag dat de eigenaar zou moeten betalen. Dan moeten wij heel diep in de portemonnee tasten, daar ben ik niet voor.'

Excessenregeling

Ondertussen wordt in Leek gesproken over een excessenregeling. Met die zogenaamde regeling kan de gemeente harder optreden tegen pandeigenaren. De Jong: 'Hier hebben wij het in 2016 met een andere wethouder over gehad. Die vertelde ons toen dat dit geen hallelujah-aanpak is.'

De dorpsvereniging vreest dat de verloederde panden nog lange tijd in Zevenhuizen blijven staan.