Eurocup kan 'uniek' kunstgrasveld kopen

De organisatie van de Eurocup Delfzijl kan een nieuw kunstgrasveld bestellen. De raad ging donderdagavond akkoord met een bijdrage van 17.000 euro, waarmee de financiën definitief rond zijn.

De Eurocup is een jeugdvoetbaltoernooi waar grote internationale clubs aan meedoen, zoals Chelsea en Juventus. Na vijf edities is het kunstgrasveld waar het toernooi tot toe gebruik van maakte afgeschreven.

Het veld moet volgens de organisatie voldoen aan strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen. In heel Europa is niet één veld te huur die aan de eisen voldoet, zegt een van de organisatoren Roy Boxmeer:

Niet rendabel

'Het is een uniek kunstgrasveld omdat je hem kunt verplaatsen. Dat is bij verreweg de meeste velden niet mogelijk. Voor leveranciers is het niet rendabel om zulke velden te verhuren, daarom moeten we er een kopen.'

Canada

Het nieuwe veld wordt geproduceerd in Canada. De organisatoren hebben enige haast, omdat het toernooi in januari wordt gehouden. Ze zijn niet de enige die een veld bestellen en als hij klaar is, moet hij nog met een boot de plas over.

Zelf kopen

Aangezien de gemeente Delfzijl meebetaalt, kunnen andere instellingen en verenigingen in de gemeente vrijblijvend gebruikmaken van het veld. Buiten de gemeente om wordt hij verhuurd. Daarmee wil de organisatie geld verdienen om over tien jaar zelf een nieuw veld te kunnen kopen.

Het veld kost 50.000 euro. Naast de gemeente Delfzijl geven ook de NAM en SNS een bijdrage.

De Eurocup Delfzijl wordt op 13 en 14 januari 2018 gespeeld in de loods van Wijnne Barends in de haven van Delfzijl.

