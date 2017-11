'Fietspad tussen Delfzijl en Wagenborgen moet veiliger'

De gemeenteraad van Delfzijl wil de fietsverbinding tussen Delfzijl en Wagenborgen aanpakken. Raadsleden krijgen regelmatig klachten dat fietsers zich niet veilig voelen op de weg.

Het gaat vooral om het stuk bij Kopaf en de Westerlaan.

Auto's

De Westerlaan was altijd alleen bereikbaar voor fietsers, maar dat is enige tijd geleden veranderd. Vanaf het knooppunt bij Meedhuizen kunnen nu ook auto's over de Westerlaan naar Delfzijl.

Gevaarlijke situaties

Volgens de PvdA levert dat regelmatig gevaarlijke situaties op. Daarom wil de partij dat de gemeente het stuk aanpakt en weer alleen bereikbaar maakt voor fietsers.

Plan in de maak

PvdA-radslid Janny Volmer kreeg steun van de gehele raad. Dit voorjaar komt de gemeente met een plan om de route veiliger te maken.