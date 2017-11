Ommelander Ziekenhuis stijgt in Ziekenhuis Top 100

Het Ommelander Ziekenhuis, met locaties in Delfzijl en Winschoten, staat op de 33ste plaats in de Ziekenhuis Top 100 van het Algemeen Dagblad.

Dat is een stijging van drie plaatsen vergeleken met de klassering van vorig jaar. Het Martini Ziekenhuis in de stad staat op plek 61, een daling van tien plaatsen.

De ziekenhuizen worden in de lijst beoordeeld op een groot aantal punten, zoals kwaliteit van de verpleging, de medicatie en de operaties. Ook de omgang met patiënten krijgt een cijfer.

Drenthe scoort beter

De Drentse ziekenhuizen scoren beter dan de Groningse. Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen bijvoorbeeld staat op de vijfde plek.

Het beste ziekenhuis is, net zoals vorig jaar, het Rivas Beatrix ziekenhuis in Gorinchem. Het UMCG is niet in de lijst opgenomen, omdat academische ziekenhuizen door hun afwijkende patiëntensamenstelling niet goed te vergelijken zijn met andere ziekenhuizen.

