Deel Aduard zit in het donker: 'Je ziet geen hand voor ogen'

Een deel van Aduard zit al vier avonden in het donker, omdat de straatverlichting niet werkt. 'Het beangstigt mij een beetje. Je ziet geen hand voor ogen', zegt Grietje Zwaneveld.

Ze woont samen met haar man Koos aan de Bosweg in het dorp. Daar is het net als in een aantal omliggende straten duister. 'Dat is niet leuk, het is veel te donker.'

'Ik red me wel'

Koos Zwaneveld baalt er ook van, maar staat er anders in dan zijn vrouw. 'Ik ben niet bang in het donker, ik red me wel. Maar het is vervelend voor de mensen die wel bang zijn. Dat ze vallen in het donker bijvoorbeeld.'

'Ze hebben ons verteld dat er een kabelbreuk is. Dat moet worden opgespoord met een speciale auto, daar zijn er maar een paar van. Maar waarom moet het zo lang duren?', zegt hij.

'Aan de andere kant van het dorp lachen ze natuurlijk. 'Wij zitten aan de goede kant', zeggen ze dan.'

Kerstverlichting

Sommige bewoners maken van de nood een deugd en hebben de kerstverlichting vast in de tuin gezet, om toch voor wat licht te zorgen.