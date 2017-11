Deel dit artikel:











Auto belandt in de sloot, bestuurder naar het ziekenhuis (Foto: Johan Wildeboer/112 Groningen)

Aan de Delleweg in Stedum is vrijdagochtend een auto van de weg geraakt en in de sloot terecht gekomen. De bestuurder raakte bekneld.

Het duurde even voordat de hulpdiensten hem uit het wrak bevrijd hadden en naar het ziekenhuis konden brengen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend.