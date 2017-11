'Ik ga ervan uit dat geld Stad voor Eelde er gewoon gaat komen'

Ondernemer Marco de Jong van GRQ Business Network gaat ervan uit dat de stad Groningen alsnog twaalf miljoen euro gaat investeren in Groningen Airport Eelde. Donderdag bracht RTV Noord naar buiten dat Stad dat niet van plan is.

'Ik zit nog in de ontkenningsfase. Ik wil niet geloven dat Groningen echt die investeringen niet gaat doen', zegt De Jong tegen RTV Drenthe. GRQ Business Network is een club van ondernemers, die het vliegveld willen helpen.

De raad van Groningen praat volgende week over het bedrag dat het gaat steken in het vliegveld. Het zou gaan om een substantiële bijdrage van enkele miljoenen, maar niet om de volledige twaalf miljoen waar de gemeente als aandeelhouder voor staat.

'Ik reken op de stad Groningen'

'De discussie moet nog plaatsvinden in de raad, en ik ken Groningen als een stad die zijn afspraken nakomt. Dus ik ga ervan uit dat dat geld er gewoon gaat komen.'

'Ik heb er heel veel vertrouwen in dat het gewoon gaat lukken. Ik reken op de stad Groningen en de partijen in de coalitie om gewoon door te gaan. Ik kan het echt gewoon niet geloven, ik heb er nog steeds alle vertrouwen in dat het goed gaat komen.'

'We moeten nú doorzetten'

Volgens De Jong is er door ondernemers acht miljoen euro toegezegd als investering voor het vliegveld. 'Dat komt nog bovenop de 46 miljoen van de aandeelhouders. Groningen Airport Eelde zit in de lift; er zijn meer vliegbestemmingen, er wordt drie keer per dag naar Londen gevlogen. En het vliegveld in Lelystad zit een beetje in de problemen, dus we moeten nú doorzetten met Eelde.'

