Concurrentie voor Noordlaren: Nieuw-Buinen start met aanleg van ijsbaan

Mocht het komende winter gaan vriezen, dan kan Noordlaren de borst natmaken in de strijd om de eerste marathon op natuurijs. In Nieuw-Buinen wordt een begin gemaakt met het aanleggen van een nieuwe ijsbaan. 'Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen.'

Monique Wessels van de ijsvereniging in het Drentse dorp ziet het helemaal zitten. Op een voormalig voetbalveld wordt een asfaltbaan neergelegd, waarop snel water gespoten kan worden bij vorst. Maandag start de aannemer, vrijdagmiddag wordt het project officieel geopend.

'Omdat het leuk is!'

De eerste marathon op natuurijs is een droom voor Nieuw-Buinen. Concurrentie dus voor Noordlaren, maar ook voor Veenoord en Haaksbergen. Waarom? 'Omdat het leuk is!', anwoordt Wessels.

'Het is nu nog een knollenveld'

'We gaan er vanaf nu heel hard mee aan de slag om het voor elkaar te krijgen. De baan is al uitgezet met piketpaaltjes; dat is de buitenkant van de baan. De aannemer gaat beginnen met het gelijkmaken van de vloer. Een puinlaag erop en aan de slag. Het is nu echt nog een knollenveld, daar moet nog heel wat aan gebeuren.'

'Voor het hele dorp'

'Vorig jaar zijn deze plannen ontstaan en je merkt dat het gaat leven. De ijsbaan die we altijd hadden, ligt een beetje achteraf. Deze ligt mooi centraal in het dorp. De mensen in het dorp zijn blij met onze plannen. Er kan het hele jaar door geskeelerd worden, de voetbalvereniging kan gebruikmaken van de parkeerplaatsen in het midden, net als de kerk. Het is niet alleen voor de ijsliefhebbers, maar voor het hele dorp.'

