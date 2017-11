Rondje Groningen: veel fietsen en een geweer uit een sloot

De leukste en meest opmerkelijke onlineberichten uit Stad en Ommeland. Die zetten we op een rij in Rondje Groningen.

1) Hanze laat studenten vloggen

De Hanzehogeschool Groningen laat internationale studenten vloggen op Snapchat. Volg ze hier.

2) Slimme fietsparkeerplekken

Op LetsGro worden veel slimme ideeën gepresenteerd om het fietsenprobleem aan te pakken, zoals deze.



3) 3FM talent komt naar Noorderslag

Het 3FM Serious Talent Cartiez staat op Noorderslag. Dat maakte DJ Domien Verschuren vanochtend bekend bij zijn radioprogramma.

4) Prachtige zonsondergang bij Academiegebouw

De Rijksuniversiteit Groningen wenst alle studenten veel succes toe tijdens de tentamenweek.



5) Wat voor geweer is dit?

Een medewerker van waterschap Noorderzijlvest haalde dit geweer uit de sloot! Weet jij wat voor wapen het kan zijn?

6) Fietsen waar het niet mag

Ismaël Lotz en Piet van Dijken spreken fietsers in Groningen aan, die fietsen op plekken waar dat niet mag.

7) Zonsopgang in Ezinge

Sabina van Dijk plaatste vanochtend deze prachtige foto van de zonsopgang in Ezinge

8) Gemeente wijst naar fietsaso's

De gemeente Groningen wijst met een bord naar fietsen die asociaal geparkeerd staan tussen beide markten.



9) Nieuwe elektrische bussen voor Qbuzz

De eerste twee gloednieuwe elektrische bussen rijden vandaag binnen bij Qbuzz. Je kan erin stappen vanaf 10 december.

10) De Grote Markt in 1930

Zo zag de noordkant van de Grote Markt in Groningen eruit in ca. 1930. Het tramhuisje heeft het geweld tijdens de bevrijding in 1945 overleefd.

