Drieduizend kuub 'echte Oldambtster klei' gestort in Eurohal Zuidbroek

Drieduizend kuub klei. Daarover razen vanaf vrijdagmiddag de motorcrossers die meedoen aan de Dutch Supercross in de Eurohal in Zuidbroek. 'Het is echte Oldambtster klei', vertelt organisator Pepijn de Haan.

Drieduizend kuub. Als je dat allemaal in een grote bak zou storten, heb je er eentje nodig met een inhoud van drie miljoen liter. 'Je moet klei hebben die hard wordt, zodat de aanloop naar de schansen goed blijft. Belangrijk voor de rijders, zodat je geen ongelukken krijgt. Er ligt kalk op, dat haalt het vocht uit de klei.'

Spannend jongensboek

De manier waarop De Haan erachter kwam dat klei de perfecte ondergrond is voor de wedstrijden, leest als een spannend jongensboek. 'We gingen kijken in Dortmund, de grootste indoor-supercross van Europa. Dat willen wij worden en dat zijn we ook bijna', vertelt hij. 'Samen met een vriend ben ik toen stiekem naar binnen gegaan, een beetje inbreken was het zelfs. We hebben wat van het materiaal meegenomen. We wisten niet wat het was. Die vriend werkt op een baggerschip. Ze hebben daar ook een laboratorium en zijn het gaan onderzoeken: 'Wat is het, want dat moeten we hebben!' En toen kwamen we erachter dat het gewoon klei is.'