Boek over erbarmelijke jeugd in Nieuweschans schetst tijdsbeeld van Oost-Groningen rond WO II

Hij was hard, autoritair en streng voor zijn kinderen. Zij was tot op latere leeftijd bang voor hem. Toch schreef Fockje Snoek uit Nieuweschans een boek over haar vader.

In het boek 'Wij en onze pabbe' onderzoekt ze hoe haar vader hard en liefdeloos kon zijn. Tegelijkertijd geeft ze een bijzonder beeld van het leven in het Oost-Groningen rond de Tweede Wereldoorlog.

Het overlijden van 'pabbe'

Aanleiding voor het boek was het overlijden van haar vader. Op de crematie hield Fockje een positieve toespraak over haar 'pabbe'. Haar broer sprak haar daar op aan. Het beeld dat zij schetste klopte niet. Ze moest hem daar gelijk in geven.

Hard, autoritair en streng

'Het was een heel ingewikkelde man', zegt de 84-jarige Fockje Snoek die tegenwoordig in Heerenveen woont. 'Ik ben mijn hele leven bezig geweest hem te begrijpen. Hij was heel hard, autoritair en streng voor ons.' In haar boek gaat ze op zoek naar de oorzaken van de liefdeloosheid van haar vader. Het begint met de erbarmelijke omstandigheden waaronder het gezin de eindjes aan elkaar probeert te knopen.

Werkverschaffing Jipsinghuizen

'Mijn vader had geen werk en kwam op een gegeven moment in de werkverschaffing terecht in Jipsinghuizen. Hij ging op maandagochtend heel vroeg weg. Zaterdagmiddag kwam hij weer terug. Ze kregen zeven gulden vijftig per week. Daar werden de mannen klein gemaakt. Ze durfden hun mond niet open te trekken, ze durfden niet te protesteren.'

Op de fiets naar Appelscha

Tot overmaat van ramp kreeg haar moeder tbc. 'Ze is drie keer naar een sanatorium geweest. Mijn vader ging dan iedere zaterdagnacht op de fiets van Nieuweschans naar Appelscha naar haar toe', vertelt Fockje. Haar moeder overleed uiteindelijk op jonge leeftijd.

Veenarbeiders voerden dezelfde strijd

Het verhaal van Fockje Snoek is niet alleen een persoonlijk verhaal. 'Het is ook niet per se typisch voor Oost-Groningen', vertelt ze. 'Hier in Friesland hebben de veenarbeiders dezelfde strijd gehad. Het gaat over mensen die tekort zijn gekomen. Ik heb een Turkse kennis. Haar vader was gastarbeider en die is ook heel hard geworden. Dit verhaal moest me van het hart. Niet alleen ter wille van mijn 'pabbe', maar ook voor alle mensen die hun emotionele zachtheid hebben verloren en daardoor hard zijn geworden. Harder dan ze zelf hebben gewild.'

Gain goie pabbe west

Vraag is natuurlijk of haar zoektocht het beeld van haar vader heeft veranderd? 'Mijn vader was een man met wat je zou kunnen noemen een verborgen verleden. Hij heeft zichzelf verstopt in zijn boosheid. Ik heb uitgezocht dat daar uit te komen is en dat alles ook een reden heeft', zegt Fockje. 'De mooiste zin die mijn vader tegen me gezegd heeft was 'Fockje, ik ben din misschain gain goie pabbe west moar ik heb het wel wezen wilt'. Dat was veur mie het amen.'