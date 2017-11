Dit weekend in Groningen: Hardlopen in het Noorderplantsoen en motorcrossen

Er is weer van alles te doen in dit eerste weekend van november in onze provincie. Zo is er een groot motorcross evenement in Zuidbroek, openen allerlei kunstinstellingen hun deuren en meer.

Dit weekend zijn er veel evenementen in onze provincie Groningen. Een selectie:

1) Genieten van de maan

Het Groninger Landschap organiseert zaterdagavond om 19.30 uur een wandeling bij volle maan in de buurt van Bourtange. De wandeling staat in het teken van de stilte en nachtgeluiden, want 's nachts is niets wat het lijkt.

De wandeling begint bij informatiepunt Terra Mora aan de Bisschipsweg 1 in de vesting en duurt twee uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is fijn voor de organisatie. Dat kan via www.groningerlandschap.nl

2) Lopen voor het goede doel

De plantsoenloop van Groningen viert dit jaar haar 60-jarige jubileum. Je kunt kiezen uit afstanden van 1km, 2km, 4km of 8km. En vanwege het jubileum is er dit jaar ook een eenmalige avondloop, dar kunnen 500 lopers aan meedoen. Meer info vind je hier.

Om nog even het sfeertje te pakken van een plantsoenloop. Dit was 'm in 2015.



3) Maak kennis met oude ambachten

Leer een oud ambacht. Van frivolité tot dorsvlegels maken, en van karnen tot koper slaan. Onstwedder Gaarv'n zorgt voor cursussen om oude ambachten te beschermen en geeft zaterdag een open huis. De koffie staat klaar om 13:00 tot 16:00. Meer informatie vind je hier.



4) Nationale Kunstweek

Ateliers, kunstinstellingen en galerieën openen de komende week hun deuren voor de Nationale Kunstweek. In Appingedam kun je terecht voor tentoonstellingen in Museum Mohlmann, Museum Stad Appingedam, de Noordelijke Kunsthof, galerie de Gangerie, Galerie Ruigewaert en de Zilverkamer. De Kunstweek is vrijdagavond geopend.

Verder kun je in onze provincie alleen nog naar Grijpskerk, of net over de Grens in Eelde. Meer informatie vind je hier.

5) Dutch Supercross

Nationale en internationale motorrijders komen dit weekend naar Zuidbroek. De crème de la crème van de motorsport strijden in de Eurohal om de felbegeerde ereplaatsen. Ook is er een lichtshow, presentaties van rijders, muziek en meer. Meer informatie vind je hier.

6) Het Grote Gebeuren

Zaterdag is in het Groninger Forum in de Oude Boteringestraat de negende editie van Het Grote Gebeuren, een festival voor lezers, dichters en schrijvers. Het festivals verwelkomt auteurs van jong talent tot de gevestigde orde. Meer informatie kan je hier vinden.

7) Laatste dag kijken in de toekomst

Zaterdag is de laatste dag van het Let's Gro toekomstfestival. Bij de start gaven we jullie tips voor het evenement. Morgen kun je nog naar de volgende evenementen.

9.00: Tour du Boer

Bij welke boeren is natuur een onderdeel van de landbouw? Doe per bus een rondleiding langs een deel van de bedrijven in de Tour du Boer. Aanmelden is nodig. Vertrekpunt: Grote Markt

11.00: Uitreiking Groene Peper

Voor het beste voedselinitiatief in gemeente Groningen. Stadhuis

13.00: Toegankelijke stad under construction

Hoe toegankelijk is Groningen voor minder validen of mobielen? Nu ervaar je het zelf. Dovenclubhuis Munnekeholm 4

13.00: Dementievriendelijke wijk

Er zijn al eerdere projecten geweest om een wijk dementievriendelijk te maken. Het lijkt volgens de organisatie zelfs helemaal niet zo moeilijk. Hoe blijven de projecten behouden? Floreshuis, Floresplein 19D

15.00: Open Raad in het Stadhuis

Stadjers pitchen in de Open Raad hun voorstellen voor de gemeenteraad van Groningen. Als je daar een van wilt zijn, moet je je wel even aanmelden. Stadhuis

Het volledige programma per dag lees je op de website van Let's Gro.