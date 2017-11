'Zoek je nieuw personeel? Zet de eigen mensen in en loof premies uit'

Wanneer je een nieuwe medewerker zoekt dan kun je natuurlijk lekker traditioneel een advertentie in de krant plaatsen. Maar wanneer kranten steeds minder gelezen worden en iedereen rondhangt op Facebook en andere social media, dan valt daar meer te halen, zegt NoordZaken-expert Jorinde Kelder.

Door Jorinde Kelder

In mijn vorige blog, over het opstellen van een vacaturetekst heb ik advies gegeven over wat er allemaal in een goede vacaturetekst moet staan. Nog even in het kort: Volledig zijn maakt de kans op teleurstellingen zo klein mogelijk. Maar hoe zorgen we ervoor dat potentiële kandidaten weten dat de vacature er is?

Werving

In vakjargon heet het zoeken naar een nieuwe medewerker 'werving'. Als je weet wat je zoekt kun je op zoek gaan naar de juiste man of vrouw. Daarvoor kun je verschillende wervingsmogelijkheden inzetten. Welk kanaal je uiteindelijk kiest, heeft vooral te maken met wie je zoekt. Denk aan het niveau van de functie, het aantal uren, schaarste in de markt et cetera.

'Een aanbrengpremie van 500 euro is een goede richtlijn Jorinde Kelder

Netwerk

Bij het benutten van je netwerk kun je denken aan mensen in je omgeving die je regelmatig tegenkomt en spreekt. Die kun je vragen of zij iemand kennen die in het vacatureplaatje past. Werkt altijd.

Vooral delen

Daarnaast zijn er de digitale sociale netwerken die je kunt gebruiken. LinkedIn en Facebook zijn hier de meest voor de hand liggende kanalen om in contact te komen met kandidaten. Een effectieve manier is om de vacature in het eigen LinkedIn-netwerk te plaatsen en anderen vragen deze te delen. Betrek daarbij ook je huidige medewerkers. Je kunt hun ook vragen de vacature te delen in hun fysieke en digitale netwerk.

Premie

Om je medewerkers maximaal te betrekken, kun je een aanbrengpremie toekennen aan de medewerker die het nieuwe personeelslid heeft aangedragen. Een richtlijn daarvoor is een bedrag van 500 euro. Maak daar wel goede afspraken over. Bijvoorbeeld over het moment waarop de medewerker moet aangeven dat hij of zij iemand heeft getipt die gaat solliciteren. Dit voorkomt misverstanden. Medewerkers zijn vaak erg actief als ze iets kunnen verdienen én ze zijn vaak trots op het bedrijf waar ze werken en dat willen ze best delen.

De krant gebruiken voor werving is wel wat achterhaald Jorinde Kelder

Bureaus

Schakel je een uitzendbureau of een wervings- en selectiebureau in, kijk dan goed naar de branche waar ze actief zijn. Een bureau dat gespecialiseerd is een bepaalde branche maakt de kans van slagen groter. Maak vooraf goede prijsafspraken. Ook een wervings- en selectiebureau kan goede resultaten opleveren. Zo'n bureau wordt meestal voor functies vanaf mbo-niveau ingezet. Ze nemen je werk uithanden en kennen de juiste mensen. Maar gratis is het niet.

De krant

Kan, maar is eigenlijk achterhaald in deze digitale tijd. Er zijn natuurlijk altijd situaties waar een advertentie in de krant zinvol is. Denk bijvoorbeeld aan het werven van een groot aantal medewerkers in één keer. Ook kan het adverteren in de krant onderdeel uitmaken van een publiciteitscampagne.



Plaats je een vacature, doe het dan wel goed: Vraag de sollicitant naar zijn C.V. en een motivatiebrief, noem een einddatum waarop de sollicitatie binnen moet zijn en aan wie de sollicitatie gericht moet zijn, aan wie vragen gesteld kunnen worden en stuur altijd een ontvangstbevestiging.

Mijn tips:

Gebruik social media om nieuwe mensen te werven

Zet het netwerk van de eigen medewerkers in bij werving

Loof een premie uit wanneer iemand via een gouden tip een nieuw personeelslid aanbrengt

In een bepaalde branche gespecialiseerde wervingsbureaus leveren betere resultaten op

Stel je vacaturetekst met zorg samen.



Jorinde Kelder is P&O-expert. Ze is werkzaam bij het consultancy- en opleidingsbedrijf Wagner Group in Groningen.



