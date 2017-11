Spectaculaire hijsklus met kraan die hoger is dan Martinitoren

Een ingewikkelde hijsklus vrijdagmorgen bij zoutwinningsbedrijf Nedmag in Veendam. Met behulp van een 104 meter hoge kraan wordt een transportketting met een lengte van negentig meter en een gewicht van tien ton verwisseld.

Met zijn 104 meter is de hijskraan hoger dan de Martinitoren. Die heeft een lengte van 96,8 meter.

Vijf dagen

Sinds jaar en dag worden bij Nedmag in april en oktober de werkzaamheden neergelegd om de ovens in de fabriek te koelen, te inspecteren en te reinigen. Het verwisselen van de transportketting duurde altijd vijf dagen. Met behulp van de gigantische hijskraan kan de klus nu in één dag worden geklaard.

Sparen van monteurs

'De klus was altijd een enorme aanslag op onze monteurs. Iedereen moet tegenwoordig langer doorwerken, dus in het kader van de duurzame inzetbaarheid pakken we dit nu anders aan', vertelt installatiebeheerder Stefan Greven.

De transportketting is nu in principe vrijdagmiddag weer operationeel. Voor het bedrijf betekent dat een tijdwinst van vier dagen.