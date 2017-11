Nieuwe partij in Oldambt: 'Voor de burger, niet voor de gemeente'

Burgerbelangen Oldambt doet in maart volgend jaar mee met de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Oldambt. Dat heeft de partij vrijdagochtend bekendgemaakt.

De partij is een initiatief van Alexander Nicolai, Richard Kloosterman en Melvin Stubbe.

Van gemeentebelangen naar burgerbelangen

Nicolai en Kloosterman waren tot voor kort nog lid van een andere nieuwe politieke partij: Gemeentebelangen Oldambt. Maar omdat het tweetal het niet eens was over het handelen bij die partij, hebben ze besloten hun eigen koers te varen.

'Het grote verschil is dat wij voor de belangen van de burger staan en niet voor die van de gemeente', zegt partijvoorzitter Nicolai. 'Wij gaan niet voor het wethouderschap, we willen er juist staan voor de burger. Die is het allerbelangrijkst. Het zou mooi zijn als ons een plek in de gemeenteraad wordt gegund.'

Nieuwe politiek

Burgerbelangen Oldambt zegt 'nieuwe politiek' te willen bedrijven. 'We moeten niet terugvallen in oude oplossingen, maar nieuwe zoeken', zegt Nicolai.

De partij zegt zich in te willen zetten voor de lokale economie en een veilig, schoon en leefbaar Oldambt. Burgerbelangen is momenteel bezig om de speerpunten van de partij uit te werken in een verkiezingsprogramma.

Niet links of rechts, maar samen

Voorzitter Nicolai wil de partij niet links of rechts in het politieke spectrum plaatsen. 'Ik denk dat die termen achterhaald zijn', zegt hij. 'Het zijn typeringen die elkaar in de haren vliegen en daar hebben we geen tijd voor. We moeten denken in oplossingen en dat kun je alleen samen doen.'

