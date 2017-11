Dorpsloket Grijpskerk is vooral uitkomst voor oudere mensen

In woonzorgcentrum De Nieuwe Wierde in Grijpskerk is een dorpsloket geopend. Inwoners van Grijpskerk en omliggende dorpen kunnen daar terecht met al hun vragen.

'Het is een soort informatiepunt', zegt vrijwilligster Avelien Willekes.

Hulp voor oude mensen

Vooral mensen van hogere leeftijd hebben baat bij het loket. Maria van Geel is 84 jaar en hartpatiënt. Haar kinderen wonen ver weg en alleen over straat vindt ze eng. 'Het zijn simpele dingen, maar ik ga niet in mijn eentje kleren kopen. Ik durf niet alleen over straat te gaan. Nu kan ik vragen of iemand mee wil.'

Andere vragen

Vrijwilligster Willekes vindt dat een dorpsloket tegenwoordig hard nodig is. 'Wij leven in een snelle samenleving die ook snel verandert. Veel mensen weten tegenwoordig niet meer waar ze met hun vragen terecht kunnen.'

'Stel dat iemand een vispas nodig heeft, dan kan die persoon hier terecht voor vragen. Maar ook als je je been gebroken hebt en naar het ziekenhuis moet, maar geen vervoer hebt, kun je hier vragen of er iemand is die mee wil.'

Vanaf maandag geopend

Inwoners van Grijpskerk en omliggende dorpen kunnen vanaf maandag bij het dorpsloket terecht. Die is dagelijks geopend van tien tot twaalf uur.