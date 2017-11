Deel dit artikel:











'Digitalisering aantal Groninger gemeenten blijft achter' (Foto: Flickr / David Fulmer (creative commons) - Local Focus)

Het schiet niet op met de digitalisering van een aantal gemeenten in de provincie Groningen. Dat blijkt uit onderzoek van ESRI, een bedrijf dat kaarten maakt met geografische informatie. ESRI bracht bij alle gemeenten in Nederland de digitale dienstverlening aan hun inwoners in kaart.

Geschreven door Carl Hoekstra

Redacteur

ESRI onderzocht hoe het zit met informatie over belastingen, de digitale bereikbaarheid van een gemeente, en of de inwoners allerlei meldingen kunnen doen via het digitale loket. En dan hebben veel Groninger gemeenten nog een slag te maken. Ondermaats Zo scoren Bedum, Slochteren, Loppersum en Bellingwedde ondermaats bij de informatie over de belastingen die ze heffen. 'Veel gemeenten zijn zich nog steeds aan het oriënteren op wat ze willen met het digitaliseren', zegt onderzoeker Harmen van Doorn van ESRI. Bij de digitale bereikbaarheid van een gemeente vallen Delfzijl en, alweer, Bedum en Slochteren negatief op. Oplossing: betere samenwerking Als oplossing voor een betere digitale dienstverlening ziet Van Doorn vooral een betere samenwerking tussen gemeenten. 'Dan hoeft niet iedere gemeente het wiel opnieuw uit te vinden'. En: 'Gemeenten die het goed voor elkaar hebben maken er werk van. Die geven het prioriteit.' Vooral de noordelijke gemeenten doen het minder goed. Niet toevallig constateert ESRI dan ook dat er in het zuiden meer samenwerkingverbanden tussen gemeenten zijn. Lees ook:

