Lopend Vuur: Mijn rookmelders zijn in orde

Bijna 2000 huishoudens in de nieuwe gemeente Westerwolde krijgen rookmelders. De rookmelders moeten vooral senioren helpen om brandveiliger te worden.

Hoe zit het bij jou thuis? Heb jij al je rookmelders op orde? Of moet je eigenlijk al een tijdje de batterijen controleren? Of liggen ze zelfs nog altijd in de lade?

Ons Lopend Vuur is dus ook vandaag:



Zondagsrust



Gister was ons Lopend Vuur: 'De zondagsrust is voor mij heilig'. Van de 5734 stemmers was 42.9 procent het daarmee eens.