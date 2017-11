Tinten definitief nieuwe concessiehouder welzijnswerk Hogeland (update)

Tinten Welzijnsgroep heeft definitief de opdracht gekregen om de zogeheten 'basisondersteuning' uit te voeren in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.

In 2018 gaat de lokale werkorganisatie 'Mensenwerk Hogeland' van start, waarin het maatschappelijk werk en welzijnswerk, jongerenwerk en cliëntondersteuning wordt ondergebracht.

Informatiebijeenkomsten voor medewerkers

Daarbij is afgesproken dat zoveel mogelijk het huidige personeel ingezet gaat worden. Binnenkort organiseert Tinten informatiebijeenkomsten voor de medewerkers van de huidige organisaties.

De keuze voor Tinten Welzijnsgroep is het resultaat van een Europese aanbesteding. De gemeenten waren verplicht om opnieuw aan te besteden, omdat de contracten met de huidige partijen eind dit jaar aflopen.

Deze week liep de bezwaartermijn van het gunningbesluit af. Er zijn geen bezwaren ingediend. Hierdoor kan Tinten Welzijnsgroep definitief van start gaan.

Petitie op Facebook

Daarmee raakt de regionale organisatie Barkema & De Haan haar concessie dus kwijt aan de organisatie uit Gieten.

Een groep jongeren uit Bedum, Winsum en De Marne probeerde dat vorige maand te voorkomen met een petitie op Facebook, maar zonder resultaat.

Onzekere tijd voor personeel

Barkema & De Haan heeft inmiddels aangekondigd een klacht in te dienen over de aanbesteding. Eigenaar Teye Barkema wijst erop dat de regionale binding deel uitmaakte van de aanbestedingsvoorwaarden.

Hij heeft inmiddels voor acht van de tien personeelsleden een ontslagvergunning moeten aanvragen. 'Dat is heftig. Het is ook de vraag hoe dat gaat met Tinten, of zij personeel gaan overnemen. Er zijn ook geluiden dat mensen opnieuw moeten solliciteren.'

Lees ook:

- Jeugd komt in actie voor hun jongerenwerkers

- Nieuwe aanbieder van WMO in Winsum, Bedum en De Marne

- Welzijnsorganisaties Tinten en Torion denken aan fusie (2016)