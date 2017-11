Eis: werkstraf voor aanrijden voetganger op zebrapad na 'dollemansrit'

'Roekeloos' en 'een dollemansrit'. Het Openbaar Ministerie eist 200 uur werkstraf, rijontzegging van een half jaar en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden tegen een 42-jarige Bedumer voor het rijden onder invloed en het aanrijden van een voetganger.

De man reed vorig jaar door het centrum van Groningen met een slok op. Op het Gedempte Zuiderdiep schepte hij een voetganger op een zebrapad. Hij stopte, belde de hulpdiensten en reed vervolgens verder. Na een dollemansrit werd de Bedumer ingerekend.

'Mijn dag niet'

De Bedumer had die avond bij een vriend een film bekeken. Hij dronk naar eigen zeggen vijf biertjes en stapte weer in de auto en reed de stad in. Het was druk in het centrum van de stad. De man wist niet wat hem die dag bezielde: 'Ik had mijn dag niet'.

Gelanceerd

De man zou zijn snelheid niet hebben aangepast, meende de officier. Het slachtoffer zei dat hij moest springen voor het leven. Hij werd geraakt en gelanceerd. De man liep een hoofdwond, schaafplekken en een hersenschudding op.

Taxichauffeur

Volgens getuigen reed de Bedumer te hard op het voetgangerspad af en remde niet. 'Ik wist niet wat mij bezielde. Maar ik reed niet te hard op het zebrapad af. Ik ben 16 jaar taxichauffeur geweest, ik weet wat ik doe.'

De omstanders noteerden het kenteken. De agenten achtervolgden de man die via een sluiproute Bedum probeerde te bereiken. Hij werd na een dollemansrit, waarbij hij met gedoofde lichten reed, in de boeien geslagen.

De rechtbank doet 17 november uitspraak