Stad en provincie boeken succes bij bestrijding babysterfte

In Groningen sterven steeds minder baby's voor of vlak na de geboorte. Dat geldt zowel voor de stad als voor de provincie Groningen.

Stad

In de stad is het aantal sterfgevallen gedaald van 13,1 op de 1000 baby's in 2012 naar 3,5 op de 1000 in 2015. Dit is onder het landelijk gemiddelde van 7,2 sterfgevallen. De sterfte vlak vóór, tijdens of vlak na de geboorte in de gemeente Groningen lag sinds 2006 boven het landelijk gemiddelde.

Provincie

In de provincie is het sterftecijfer hoger, maar ook hier laten de cijfers een daling zien. In 2012 overleden in de provincie Groningen nog bijna 11 (10,9) op de 1000 baby's voor of net na de geboorte. De nieuwste cijfers uit 2015 laten een daling zien naar 6,3 sterfgevallen op de 1000 baby's.

Betere zorg

De daling is het gevolg van verbeterde zorg aan zwangere vrouwen in een kwetsbare positie. Deze vrouwen worden eerder opgemerkt doordat ziekenhuizen, verloskundigen, kraamzorginstellingen en de jeugdgezondheidszorg (GGD) beter met elkaar samenwerken.

