Deel dit artikel:











D66: 'Geen extra geld naar Nienoord' (Foto: Henk Binnendijk / Groningen in Beeld)

D66 in Leek is tegen een extra bedrag van 20.000 euro voor Landgoed Nienoord. De gemeente heeft dat bedrag opgenomen in de begroting.

Geschreven door Marco Grimmon

Verslaggever

De partij verzocht de gemeente om het bedrag niet op tafel te leggen, maar het verzoek heeft onvoldoende steun. D66 blijft kritisch 'Wij betreuren dat er opnieuw geld naar Nienoord gaat,' zegt D66-raadslid Denny Boersma. In 2015 heeft de gemeente een bedrag van 200.000 euro overgemaakt.' 'Dat vinden wij wel genoeg, Nienoord moet nu eens op zijn eigen benen gaan staan. Wij betreuren dat er opnieuw geld bij moet.' Reactie burgemeester Volgens burgemeester Berend Hoekstra, die dit onderwerp in zijn portefeuille heeft, is het bedrag van 20.000 nodig om de verschillende organisaties op Nienoord te professionaliseren. 'Je hebt onder andere Stichting Landgoed Nienoord, het museum en de ijsbaan. Zij hebben de zaakjes goed op orde, maar komen niet toe aan de vervolgstap om samen op te trekken. Wij willen daarom een aanjager aanstellen die de organisaties met elkaar probeert te combineren, zodat er een gezicht naar buiten ontstaat', zegt Hoekstra. Het is de bedoeling dat de zogenaamde aanjager een dag in de week aan het werk gaat met de verschillende organisaties. Lees ook: - Meerjarenbegroting Leek ziet er gunstig uit (2016)

- In beeld: drukte bij de Stoomdagen op Landgoed Nienoord (2016)