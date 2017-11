Bandenprikker is gewaarschuwd: 'Volgende keer sta je op beeld'

'Ik vertel niet precies waar, maar er komen meerdere bewakingscamera's. De volgende keer sta je op beeld. Zo ga je niet met andermans spullen om.' Klaas Arkema uit Holwierde baalt van de bandenprikker die actief is in het dorp. 'Ik ben echt boos.'

Afgelopen nacht werd op de parkeerplaats vlak bij zijn woning aan de Hoofdweg een band van de auto van zijn zoon lek geprikt. Ook buurman Daan Lutteveld was de dupe. Vorige week was het bij hem ook al raak.

'Heeft iemand het op mij gemunt?'

'Ik kwam 's ochtends bij de auto en toen was één band lek', vertelt Lutteveld. 'De zijkant van de auto was bekrast. En nu is het weer zover: achterband lek. Waarom is dat nodig? Ik heb niks gehoord en gezien. Heeft iemand het op mij gemunt? Aan de andere kant: de zoon van de buurman was nu ook aan de beurt.' Arkema: 'Je voelt je een beetje machteloos'.

Er is aangifte gedaan bij de politie.