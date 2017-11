OM wil nog steeds 175.000 euro van 'modelkwekers' uit Bierum

Het Openbaar Ministerie blijft bij haar standpunt dat de 'eerlijke' hennepkwekers uit Bierum 175.000 euro terug moeten storten in de staatskas. Dit geld hebben zij met het kweken van wiet verdiend. Wietteelt is strafbaar en mag niet lonend zijn, redeneerde de officier van justitie.

Het duo werd in 2014 door de rechtbank in Groningen schuldig bevonden, maar niet bestraft. De rechters kwamen tot dit oordeel, omdat de kwekers onder meer geen chemicaliën gebruikten, hun inkomsten opgaven aan de Belastingdienst en voor de stroom betaalden.

De rechters vonden destijds dat de wijze waarop deze telers kweekten paste binnen het huidige Nederlandse softdrugsbeleid. De Hoge Raad veegde uiteindelijk het vonnis van de rechtbank in Groningen definitief van tafel en veroordeelde de kwekers tot drie maanden voorwaardelijke celstraf.

Daarop pakte het OM de ontnemingsvordering van 175.000 euro weer op, die de rechters eerder in de ijskast hadden gezet, totdat er een definitieve uitspraak was.

Aan de grond

Nu de kwekers in hoger beroep toch zijn veroordeeld, wil het OM de winsten ontnemen.

'Dat valt nog te bezien', meent advocaat Sidney Smeets. De kwekers hebben netjes belastinggeld betaald: 'De staat is niets ontnomen.'

Door de invallen en processen zit het stel inmiddels aan de grond. 'Ze hebben geen wietplant meer aangeraakt, er zijn geen inkomsten en ze leven van de hulp die zij krijgen van vrienden en familie', schetste de advocaat. Deze principiële henneptelers hebben hoge tol betaald, maar hebben volgens de advocaat ook model gestaan voor de huidige beweging binnen de politiek.

Proef legale teelt

Het nieuwe kabinet wil in een aantal gemeenten legale wietteelt toestaan. Dit is een proef waarbij zes tot tien gemeenten in Nederland mee doen. Het is immers aan de wetgever (en niet de rechter) om deze regels rondom wietteelt aan te passen. 'De schone en veilige wietteelt van deze principiële kwekers is zo bijzonder, zonder hen was het zover niet gekomen', zei Smeets.

De rechtbank doet 15 december uitspraak.

