Noord Vandaag: Drie records voor Groningse jongleur

De babysterfte in de Stad ligt voor het eerst in jaren onder het landelijk gemiddelde.

In de provincie ligt het sterftecijfer hoger, maar ook hier is een daling zichtbaar. (vanaf 00:47)

Op een weg in onze provincie gaat dinsdagavond bijna iets mis. Een vrachtwagen probeert in te halen en botst bijna frontaal tegen een auto. Peter Langhout zette een filmpje ervan op Facebook. (vanaf 01:17)

Een Engelse bommenwerper werd neergeschoten tijdens een afleidingsbombardement op Bremen. De resten van het vliegtuig liggen nog altijd in het Paterswoldsemeer. Dirk Munk zoekt sponsors voor een gedenkteken voor de omgekomen bemanningsleden. (vanaf 02:37)

De strijd om het eerste natuurijs barst weer los. Ronald neemt een kijkje bij de ijsvereniging in Nieuw-Buinen en Noordlaren. (vanaf 04:17)

In Zuidbroek is dit weekend het motorenfestijn Dutch Supercross. Maar wordt het evenement niet te groot voor Groningen? Volgens Pepijn de Haan wel, want de organisatie wil het grootste Indoor supercross-evenement van Europa worden. (vanaf 07:10)

Morgen speelt FC Groningen tegen Heracles Almelo. Dat is de 13e officiële wedstrijd van het seizoen, maar er is nog steeds geen vast basiselftal. (vanaf 11:40)

Thea Eissens plaatste een bijzondere ontmoeting van een vos en een kat op Facebook. Maar wat doet een vos in een woonwijk? (vanaf 13:05)

In het boek Guinness World Records 2018 staan drie records van Marco Vermeer of beter bekend Marco Bonisimo, jongleur, uit Finsterwolde. In Noord Vandaag vertelt hij over zijn leven en geeft hij een live optreden! (vanaf 14:03)

