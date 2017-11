'Het zet een spanning op hoe mensen naar elkaar kijken, dat vind ik zorgwekkend.' Ombudsman Gaswinning Leendert Klaassen maakt zich zorgen, zo blijkt in deze nieuwe vlog van Itamar Kool

Het ene huis wordt helemaal vernieuwd. Het andere huis, slechts op een paar meter afstand, wordt alleen maar een beetje verstevigd. Dat geeft scheve ogen, constateert Klaassen in een nieuwe vlog van Itamar Kool. 'We zouden verder moeten zijn dan we nu zijn.'

