'Aanjager' van MartiniPlaza-wedstrijden Lycurgus stopt

Jack Suiveer, de organisator van de 'MartiniPlaza-wedstrijden' van volleybalclub Abiant Lycurgus, legt per direct zijn taken neer. De reden is tijdgebrek, zegt Suiveer.

'Ik heb zes wedstrijden in Plaza mede-georganiseerd. Dat heeft mij minstens honderd uur gekost. Ik heb ook nog een gezin en een drukke baan en het wordt me teveel.'

Lycurgus speelt haar thuiswedstrijden normaal gesproken in het Alfacollege Sportcentrum, maar voor Europese of finalewedstrijden werd in april 2016 voor het eerst uitgeweken naar MartiniPlaza. De finalewedstrijd om het landskampioenschap tegen Orion werd door 4.350 mensen bezocht.

'Hartstikke mooi'

Suiveer weet dat hij geschiedenis heeft geschreven, nog nooit bezochten zoveel mensen een volleybalwedstrijd in Nederland. 'We hebben dat toen in twee weken gedaan. Dat is gewoon een groot succes geworden. Dat was hartstikke mooi.'

'Maar ik heb dat niet alleen gedaan hoor, ook met clubmensen als Theo Sikkema en de 72-jarige Mello Veenstra.'

'De draaiboeken liggen er'

Volgens Suiveer betekent het besluit niet dat Lycurgus nooit meer in MartiniPlaza gaat spelen. 'De draaiboeken liggen er. Andere mensen kunnen dat gewoon oppakken.'

Coach Arjan Taaij bevestigt dat: 'Het bestuur moet nu zoeken naar iemand anders die het werk van Suiveer kan doen. Maar wij blijven in Plaza spelen, neem dat maar van mij aan!'