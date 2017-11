Woongroep Marenland opent nieuw kantoor

'Lekker fris, middenin Appingedam en dus dicht bij onze klanten.' Directeur Gerke Brouwer is in zijn nopjes met het nieuwe kantoor van Woongroep Marenland. Vrijdagmiddag werd het feestelijk geopend.

Brouwer deed dat zelf door ballonnen voor de deur lek te prikken. Het nieuwe hoofdkwartier is gehuisvest in het voormalige postkantoor aan het Cleveringaplein. Dat kreeg een grondige metamorfose, waarbij het gebouw van binnen werd gestript en aan de buitenkant een nieuwe 'schil' kreeg.

Compact kantoor

Het resultaat is een modern, compact kantoor. Compact, want Marenland doet het voortaan met minder vierkante meters. 'Ik heb zelf ook geen kantoor meer, we hebben Het Nieuwe Werken ingevoerd, dus er zijn alleen nog flexplekken', zegt Brouwer, die drie weken geleden al zijn intrek in het nieuwe kantoor heeft genomen.

In het gebouw zitten bovendien de bibliotheek en twee onderwijsorganisaties, Marenland en Noordkwartier. Ook het Cleveringaplein zelf werd opnieuw ingericht. Brouwer is blij met het resultaat: 'Hiermee is een nieuwe markering voor het centrum van Appingedam ontstaan.'

Niet aardbevingsbestendig

Het kantoor mag dan een fijne werkomgeving voor de medewerkers hebben opgeleverd, aardbevingsbestendig is het niet, zo geeft Brouwer toe. 'Het zou kunnen dat het pand nog versterkt moet worden. Maar daar wilden wij niet op wachten. Wij wilden zo snel mogelijk naar een nieuwe werkplek om onze huurders optimaal te kunnen bedienen.'

Zaterdag houdt Marenland tussen 10.00 en 12.00 uur open huis voor zowel huurders als andere geïnteresseerden.



