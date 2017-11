Ruilwinkel Westerwolde voorlopig dicht

De Ruilwinkel Westerwolde is gesloten. Zeker tot komend voorjaar kunnen de klanten die bij de winkel zijn aangesloten niet in de grensgemeente terecht.

Toch hoopt de Ruilwinkel op een doorstart, zegt voorzitter Reina Boels.

Kledingbank Maxima

Maar daarvoor is Boels afhankelijk van subsidie die de gemeente eventueel aan Kledingbank Maxima wil geven. De ruilwinkel wil komend jaar samen met de kledingbank een pand betrekken.

Behalve op geld van de gemeente hoopt Boels ook op geld van verschillende fondsen: 'Zoals het OranjeFonds, het VSB Fonds en het krimpfonds van de provincie Groningen.'

Alteveer

Klanten van de Ruilwinkel Westerwolde hoeven trouwens niet tot begin komend voorjaar te wachten tot hun Ruilwinkel eventueel weer opengaat: in tussentijd kunnen ze terecht in de vestiging in Alteveer.

