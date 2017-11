Waterbedrijf: fiasco Warmtestad kost klanten niets

Klanten van Waterbedrijf Groningen draaien niet op voor de kosten van het stopgezette project 'Warmtestad'. Dat zegt woordvoerder Evelien Corbeel van het waterbedrijf.

Net als de gemeente Groningen gaat het waterbedrijf voor drie miljoen euro het schip in. En dat bedrag kan nog oplopen. Toch gaan de klanten, en dat zijn vrijwel alle huishoudens en bedrijven in Stad en Ommeland, hier niets van merken in hun portemonnee, verzekert Corbeel.

Gereserveerd

'Natuurlijk is het veel geld, maar het was al gereserveerd. Het gaat niet koste van de lopende begroting of andere investeringen. Dat is ook een voorwaarde voor ons om mee te doen aan dit soort projecten. De tarieven worden dus niet extra verhoogd', zegt Corbeel.

Aandeelhouders

De Raad van Commissarissen van het waterbedrijf vergadert later deze maand over de ontstane situatie. De dag daarna is het de beurt aan de aandeelhouders. Dat zijn de provincie en alle Groningse gemeenten. Saillant detail: de gemeente Groningen is één van hen.

Warmtestad is een werkmaatschappij van Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen. De bedoeling was om aan de noordwestkant van de stad heet water uit de diepe ondergrond te halen. Daarmee zouden ongeveer twaalfduizend huishoudens kunnen worden verwarmd.

Aardbevingen

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft twijfels over de veiligheid van het project. Volgens deskundigen van SodM is er een risico op aardbevingen. Het stadsbestuur maakte donderdag bekend dat het project daarom in de ijskast gaat.

Een deel van het benodigde leidingennetwerk is inmiddels aangelegd. De bedoeling is dat dit nu wordt gebruikt voor een nog te bouwen biomassacentrale.

