'Het is echt van de zotte hoe weinig Groningen en Friesland van elkaar meekrijgen'

De samenwerking tussen de provincie Groningen en Friesland moet intensiever worden op het gebied van toerisme en cultuur. Dat vindt Tjeerd van Bekkum die aan het hoofd staat van de organisatie Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Van Bekkum is oud-burgemeester van Marum, hij woont daar ook nog altijd. Eerder dit jaar ruilde hij zijn baan als burgemeester van de Friese gemeente Smallingerland in voor het CEO-schap van Culturele Hoofdstad 2018.

Grenzen laten verdwijnen

Door de grenzen tussen beide provincies te laten 'wegvallen' op het gebied van cultuur en toerisme denkt Van Bekkum een flinke boost te kunnen veroorzaken.

'Ik denk dat we op die manier de noordelijke provincies vitaal en toekomstgericht houden, zodat onze jonge mensen hier ook blijven.'

Startschot

Hij hoopt met zijn organisatie het startschot te kunnen geven om meer over de grenzen heen te denken. Groningen en Friesland moeten daardoor niet meer afzonderlijk van elkaar plannen maken, maar meer gezamenlijk optrekken.

'Dit is echt een schoolvoorbeeld, cultuur verbindt namelijk mensen', laat Van Bekkum weten. 'Als we praten over de toekomst, dan denk ik dat het heel verbinden gaat werken.' De CEO ziet dat de projecten die voortkomen uit Culturele Hoofdstad nu al verbindend werken.

Projecten in Groningen

Ondanks dat Leeuwarden culturele hoofdstad van 2018 is, verwacht de organisatie wel dat Groningen veel profijt gaat hebben van het evenement. Zo verwachten ze veel Duitsers naar Leeuwarden te trekken.

Ook zijn er een aantal projecten die verbonden zijn aan de culturele hoofdstad, maar zich afspelen in Groningen. Zoals het landschapsproject sense of place en twee tentoonstellingen in het Groninger Museum.

Groningen en Leeuwarden

In 2018 is Leeuwarden, maar ook Valletta (Malta) een jaar lang de culturele hoofdstad van Europa. Op dit moment zijn Paphos (Cyprus) en Aarhus (Denemarken) dat nog. Sinds 2004 dragen twee Europese steden de titel, daarvoor was het één stad.

Als een stad culturele hoofdstad is dan zijn er veel activiteiten op het gebied van muziek, theater, dans, film en andere cultuuractiviteiten. Het doel is om Europese culturen te verbinden en tot hun recht te laten komen.

