Stad overweegt hoger beroep in zaak omstreden bouw studentencomplex (Foto: Wikipedia/Creative Commons)

De gemeente Groningen stapt waarschijnlijk naar de Raad van State in een poging om alsnog gelijk te krijgen in de zaak van veertien omstreden studentenappartementen op de binnenplaats van het Pythagorascomplex in de Oranjebuurt.

De bouw daarvan ligt stil nadat de bewoners van het monumentale complex van de rechtbank in Groningen gelijk hadden gekregen. Zij waren naar de rechter gestapt om de bouwvergunning aan te vechten. Raad van State 'De gemeente begrijpt de uitleg van de rechter niet goed en overweegt daarom de zaak in hoger beroep voor te leggen aan de Raad van State', meldt woordvoerder Hans Coenraads. 'Bovendien zijn wij als overheid verplicht ons te houden aan onze eigen regels. In dit geval het bestemmingsplan dat in deze wijk van kracht is.' Duidelijkheid 'Daar komt nog bij dat als er een nieuwe aanvraag voor ander bouwplan voor die plek komt, wij dit ook weer moeten toetsen. Dus wij willen graag duidelijkheid', besluit Coenraads. Het college van B&W neemt binnenkort het besluit of het inderdaad in hoger beroep gaat. Lees ook: - Studentenwoningen op binnenplaats komen er voorlopig niet

