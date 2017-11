Deel dit artikel:











Verdachte zaak-Emily blijft komende dagen vastzitten (Foto: FPS/Jos Schuurman)

De 18-jarige Hagenaar, die is aangehouden in verband met de zaak van de 12-jarige Emily uit Grootegast, blijft in elk geval tot maandag vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Den Haag.

Hij moet begin volgende week verschijnen bij de rechter-commissaris. Die bepaalt of zijn voorarrest wordt verlengd. De jongeman wordt verdacht van 'onttrekking van een minderjarige aan het ouderlijk gezag'. Emily stapte vorige week op de bus naar Groningen. Daarna was het meisje spoorloos. Donderdagochtend werd bekend dat de politie haar had teruggevonden in een woning in Den Haag. Daar was ook de verdachte. Lees ook: - Eén verdachte aangehouden in zaak-Emily

