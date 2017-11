Deel dit artikel:











Straatverlichting in Aduard werkt weer (Foto: Flickr / Murky1 (Creative Commons))

De straatverlichting in Aduard werkt weer. Dat meldt Grietje Zwaneveld, die aan de Bosweg in het dorp woont. Behalve aan de Bosweg branden ook de lantaarns in de omliggende straten weer.

Vier avonden lang bleef het donker in Aduard als gevolg van een kabelbreuk. De gemeente Zuidhorn kon vrijdagochtend nog niet zeggen wanneer de storing opgelost zou zijn. Maar vrijdag in de loop van de ochtend bleek dat het probleem verholpen is. Lees ook: - Deel Aduard zit in het donker: 'Je ziet geen hand voor ogen'