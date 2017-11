Deel dit artikel:











Brand in vakantiehuisje Midlaren snel geblust, maar flinke schade (Foto: Van Oost Media)

In een vakantiehuisje op recreatiepark Meerzicht in Midlaren heeft vrijdagavond korte tijd brand gewoed. Daarbij is veel rook vrijgekomen. Volgens de brandweer raakte niemand gewond, maar is de schade aan het huisje aanzienlijk.

Tegen 21.00 uur kon het sein brandmeester worden gegeven. De brandweer was nog wel een tijdje bezig met het ventileren van het vakantiehuisje. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De politie gaat hier onderzoek naar doen.