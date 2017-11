Politieke zorgen over halvering van bijdrage Stad aan Eelde

Kunnen de andere aandeelhouders van Groningen Airport Eelde wel leven met de geringe bijdrage van de stad aan het vliegveld?

Die vraag leeft bij de oppositie in de stadse gemeenteraad nu blijkt dat Groningen niet meer dan zes miljoen euro op tafel wil leggen voor Eelde. Twaalf miljoen was waar de andere aandeelhouders (provincies Groningen en Drenthe, gemeenten Assen en Tynaarlo) op rekenden.

Kan het uit?

In een brief aan de raad schrijven burgemeester en wethouders dat de plannen voor Eelde ook met dit bedrag uitgevoerd kunnen worden.

CDA-fractievoorzitter Rene Bolle betwijfelt dat. 'Ze zeggen dat met deze zes miljoen de businesscase van Eelde ook uitkan. Ik vraag me af hoe de andere aandeelhouders ernaar kijken.'

Iedereen minder betalen

Ook SP en ChristenUnie hebben daar zorgen over. 'Ik ben benieuwd hoe andere aandeelhouders reageren. Wat als ze zeggen dat ze ook niet meedoen. Ik vind dat wel spannend', zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Inge Jongman.

SP'er Jimmy Dijk valt over de waarde die het college hecht aan de miljoenenbijdrage van het bedrijfsleven. 'Dat betekent dat de andere aandeelhouders ook een lagere bijdrage willen leveren. Niet alleen de stad.'

Of die zorgen terecht zijn, moet blijken. De Groningse gedeputeerde Patrick Brouns laat weten het formele besluit van de raad af te wachten. Die kan volgens hem altijd nog besluiten toch meer te investeren. Wel laat hij doorschemeren teleurgesteld te zijn. 'Het vliegveld heet niet voor niets Groningen Airport Eelde.'

Gekke Henkie

Op social media reageert SP-fractievoorzitter in Provinciale Staten Jan Hein Mastenbroek als door een wesp gestoken.

'Wij zijn gekke Henkie niet, @joostvankeulen! Als er 9 miljoen van bedrijven zou komen, gaat dat naar rato naar iedereen!'



De partij stemde zelf in de provincie met tegenzin voor Eelde, in ruil voor geld voor leefbaarheid en energie.

Meer opgetrokken wenkbrauwen

CDA en SP zijn verder ook verbaasd over de manier waarop de stad de zes miljoen wil opbrengen. In de begroting voor 2018 waarover de raad volgende week een besluit neemt, staat Eelde helemaal niet genoemd. Toch moeten die zes miljoen uit die begroting komen. Het college wil Eelde betalen uit het bestaande economische programma voor de komende jaren.

CDA'er René Bolle: 'Kennelijk zat daar dus ruimte in van zes miljoen. Ik vind deze manier niet heel chique.' SP'er Jimmy Dijk: 'Het leegtrekken van het economisch programma is bijzonder.' Inge Jongman van ChristenUnie: 'Dit dossier loopt niet lekker.'

Overigens is de SP wel blij met de informatie. Komende maandag pas zou de raad achter gesloten deuren worden geïnformeerd. Dijk liet eerder weten geen behoefte te hebben aan zo'n 'masseersessie' van het college en schermde met een motie van wantrouwen aan het adres van wethouder Van Keulen. 'Fijn dat het nu eindelijk openbaar kan.'

Sleutelrol

In het dossier Eelde speelt de grootste partij in de raad - D66 - een sleutelrol. Voor die partij was de volledige bijdrage van 12 miljoen onbespreekbaar. Fractievoorzitter Jetze Luhoff wil nog niet reageren op het voorstel om de helft in Eelde te steken en daarbij de aandelen te verkopen.

Ook wethouder Van Keulen zelf reageert niet. Collegepartij PvdA laat weten zich in het voorstel te kunnen vinden. 'Wij vinden dit een prima bijdrage aan het vliegveld.'

