Deel dit artikel:











Ondernemer Kor Buist (74) overleden (Foto: Archief RTV Drenthe)

Ondernemer Kor Buist is woensdag op 74-jarige leeftijd overleden. Buist was de oprichter van schildersbedrijf Cor Buist in de stad Groningen.

Kor Buist, officieel Kornelis, wordt begraven op zijn eigen landgoed Blanckenborch in Noordlaren. Daarvoor heeft Buist jarenlang een juridische strijd gevoerd. Hij kreeg in 2006 geen toestemming om op zijn eigen grond begraven te worden van de gemeente Haren en de provincie Groningen. Een jaar later zette ook de Raad van State er een streep door. In 2015 kreeg Buist alsnog toestemming. Lees ook: - Buist zet strijd om graf op landgoed voort (2007)

- Buist mag niet op eigen landgoed begraven worden (2006)

- Raadsleden willen toekomstig graf Buist zien (2006)